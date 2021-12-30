Больницы Карачаево-Черкесии стали мобильными

30 дек. 20:48

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сегодня передал медицинским учреждениям республики ключи от девяти передвижных медицинских комплексов различной комплектации для работы в труднодоступных населенных пунктах.

"Сегодня в завершении Года медицины в Карачаево-Черкесии распределили по районам девять передвижных мобильных медицинских комплексов различной комплектации - для оказания медицинской помощи жителям труднодоступных, отдаленных населенных пунктов", - сообщил Темрезов в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

Полученные комплексы – это ФАП, автомобили лабораторно диагностики, офтальмологии и флюорографии, они помогут оказывать населению более широкий спектр медицинских услуг.

"Ключевое предназначение мобильных комплексов - проведение профилактических осмотров и диспансеризации даже в самых отдаленных уголках нашей республики. Теперь их можно проводить, не покидая свое родное село или аул", - добавил глава региона.