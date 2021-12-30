Сможет ли Иран купить российские истребители Cу-35СЭ

В январе 2022 года для обсуждения торгово-экономических, политических и военно-технических вопросов Россию собирается посетить президент Ирана Ибрахим Раиси. По некоторым данным, Тегеран собирается приобрести у РФ 4++ Су-35СЭ для своих устаревших военно-воздушных сил. По данным Forbes, Иран и Россия подпишут 20-летнее оборонное соглашение, в рамках которого Москва поставит Тегерану 24 истребителя Су-35СЭ, две батареи современной системы ПРО С-400 и военный спутник.

Су-35СЭ, попавшие в центр внимания, изначально создавались для египетских Военно-воздушных сил. Однако опасность введения американских санкций против Каира в рамках закона ”О противодействии противникам Америки посредством санкций” угрожает сделке на $2 млрд. На данный момент Су-35СЭ, подготовленные для доставки в Египет, находятся в дальневосточном городе Комсомольск-на-Амуре, где расположен авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ). Ходят слухи, что Россия может продать их Ирану или Алжиру, главному покупателю российского оружия.

Предположительно, по условиям контракта 15 Су-35СЭ будут отправлены в Иран в начале 2022 года. Военно-воздушные силы Исламской Республики Иран серьезно устарели. Воздушный флот в основном состоит из американских истребителей Ф-14А и Ф-4, которые поставлялись в страну в 1960-1970-х годах во время правления последнего шаха. С тех пор Тегеран приобрел истребители МиГ-29А у России, а также Дассо ”Мираж” F1 (разработанный французской авиастроительной фирмой) у Ирака. Изначально в Ирак истребители F1 попали во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Иран не купил ни одного истребителя с начала 1990-х. Более двух десятков истребителей Су-35СЭ поколения 4++, оснащенных управляемым вектором тяги и Н135 ”Ирбис”, радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, разработанной НИИП имени В. В. Тихомирова, смогут усилить военно-воздушную мощь Ирана, став временным решением в процессе постепенного обновления воздушного флота страны в течение следующего десятилетия.

Эксперты полагают, что в 2020-2030 годах Иран, скорее всего, будет закупать российские и китайские истребители. Тегеран не воспользовался возможностью приобрести российские современные истребители раньше из-за внутренних причин, связанных со структурой власти в стране. Вскоре после заключения ядерного соглашения в 2015 году появились предположения, что Иран приобретет 30 российских истребителей Су-30 и 300 основных боевых танков Т-90. Однако сделка не состоялась. Вместо 300 танков для иранской армии КСИР закупил всего 24 и отправил их все в Сирию для борьбы на стороне терпящего в тот момент поражение президента Башара Асада.

В ядерном соглашении 2015 года было зафиксировано, что оружейное эмбарго Ирана истекает в октябре 2020 года. За несколько месяцев до установленной даты Разведывательное управление министерства обороны США заявило, что Иран намерен приобрести системы С-400, истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130 и танки Т-90. Эмбарго не действует уже более года, и мало что известно о намерении Тегерана в отношении масштабных закупок вооружений.

Эксперт по военной авиации Том Купер в 2016 году писал о том, что система правления в Иране и отношения между КСИР и вооруженными силами не позволяют осуществить крупные закупки оружия. По тем же причинам Купер сомневается в приобретении Ираном Су-35СЭ, изначально созданных для Египта. ”Сначала нужно удостовериться, что КСИР разрешил Вооруженным силам ИРИ совершить такую покупку, а у Тегерана есть необходимые деньги, и только потом делать предположения”, - заявил эксперт.