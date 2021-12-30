Верховный суд не стал рассматривать "парковую" кассацию администрации Сочи

30 дек. 20:31

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы на решение Лазаревского суда Сочи, который ранее обязал администрацию курорта предоставить два земельных участка с парковой зоной частному лицу, - сообщили в правовом департаменте администрации города-курорта.

"Власти Сочи обязательно обжалуют отказ судьи Верховного суда РФ в удовлетворении кассационной жалобы на решение Лазаревского суда Сочи", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Жалоба будет подготовлена после получения из Верховного суда определения судьи об отказе в удовлетворении кассационной жалобы, - добавил собеседник.

Земельные участки были предоставлены частному лицу в аренду без торгов, - сообщил адвокат по делу о защите парковых зон Сочи Михаил Школьник.

"Очевидно, что земельные участки, занятые парками, предоставлены частному лицу были незаконно. Основания предоставить эти земельные участки без торгов отсутствуют", - подчеркнул он.