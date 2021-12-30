Партнерство России и Азербайджана успешно продвигается по всем направлениям

30 дек. 20:27

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в четверг подвели итоги совместной работы в 2021 году.

"Главы внешнеполитических ведомств подвели итоги совместной работы в уходящем году в контексте двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном, а также региональной и международной повестки дня. Констатировано успешное продвижение российско-азербайджанского стратегического партнерства по всем направлениям", - сообщает российский МИД.

Также министры обсудили другие актуальные вопросы, в том числе тему нормализации отношений между Баку и Ереваном.