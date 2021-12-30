Власти КБР закрывают еще один ковидный обсерватор

30 дек. 20:13

В Кабардино-Балкарии (КБР) с началом нового 2022 года закроется еще один госпиталь, в котором оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, - сообщил сегодня на итоговом заседании республиканского кабмина председатель правительства региона Алий Мусуков.

"На пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике функционировало семь госпиталей особо опасных инфекций с общей коечной мощностью 1 733 койки. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в настоящее время в республике функционируют пять госпиталей мощностью 960 коек. С 1 января еще один госпиталь мы закроем и переведем на предоставление плановой помощи больным", - рассказал Мусуков, передает ТАСС.

Напомним, за последние сутки в регионе выявлен всего 91 новый заболевший. Всего на 30 декабря в регионе выявили 41 874 случая коронавируса, а доля вакцинированного взрослого населения достигла 40%.