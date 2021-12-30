Узбекистан и Афганистан продолжат строить ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри"

30 дек. 20:05

В Ташкенте состоялись переговоры представителей Узбекистана и Афганистана, итогом которых стало решение о возобновлении строительства линии электропередачи (ЛЭП) "Сурхан - Пули-Хумри".

Возведение высоковольтной линии электропередачи "Сурхан - Пули-Хумри" позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан, сообщила пресс-служба АО "Национальные электрические сети" (НЭС) Узбекистана.

Уже готов 45-километровый участок ЛЭП от подстанции 500 кВ "Сурхан" до узбекско-афганской границы. На территории Афганистана необходимо построить 201 км линии, работы не начинались ранее из-за военных действий в районе.