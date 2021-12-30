Естественная убыль населения России в 2021 году выросла на 64%

30 дек. 19:54

По данным Росстата за 11 месяцев текущего года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 945,1 тыс человек, это на 64% больше в годовом измерении, чем в 2020 году (574,9 тыс).

За 11 месяцев 2020 года родились 1,30 млн человек, в этом году почти столько же - 1,28 млн. При этом умерло с января по ноябрь 2021 года 2,23 млн - на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В минувшем ноябре от коронавируса умерло рекордное число людей - более 87 тыс.