Главы МИД России и Азербайджана обсудили отношения Баку и Еревана

30 дек. 19:35

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов сегодня провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили ситуацию в регионе и нормализацию отношений между Баку и Ереваном, - сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Министры обменялись мнениями по ситуации в регионе и ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Кроме того, обсуждалось прошедшее в Москве учредительное заседание формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Россия, Турция, Иран, от участия в формате отказалась Грузия - прим. ТАСС) и встреча азербайджанских и армянских общественников", - говорится в сообщении МИД Азербайджана, передает ТАСС.

"Условлено вести дело к скорейшей и полной реализации решений саммитов, в том числе касающихся разблокирования экономических и транспортных связей в регионе и запуска механизмов по делимитации азербайджано-армянской государственной границы", - отметили в российском дипведомстве.

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили также актуальную повестку азербайджано-российских отношений и другие вопросы, - говорится в сообщении.