"Газпром" вложит в "Северный поток - 2" еще почти 23 млрд рублей

30 дек. 19:38

В 2022 году "Газпром" на финансирование "Северного потока - 2" направит 22,813 млрд рублей, следует из материалов, размещенных на сайте холдинга.

Речь идет о плановом объеме инвестиций в проект "Северный поток - 2" в следующем году.

Обе нитки газопровода уже заполнены газом. О том, что "Северный поток - 2" полностью готов к началу эксплуатации глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил 29 декабря.

Ожидается, что сертификация газопровода, который был достроен в начале сентября 2021 года, состоится не ранее, чем в середине 2022 года.