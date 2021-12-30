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Минэкономики Армении не будет продлевать эмбарго на турецкие товары

Минэкономики Армении не будет продлевать эмбарго на турецкие товары

Правительство Армении решило не продлевать эмбарго на турецкие товары, - говорится в заявлении, опубликованном на странице Минэкономики страны в Facebook.

"Благодаря эмбарго в Армении открылся ряд новых производств, а действующие расширились – по текстилю, строительным материалам, мебели, сельскому хозяйству. Но главным отрицательным последствием эмбарго стало существенное воздействие на инфляцию, особенно по ряду товаров широкого потребления", – говорится в заявлении, передает Sputnik Армения.

В то же время Минэкономики обещает всячески поддержать предприятия, которые начали замещать турецкий импорт.

Напомним, эмбарго на турецкие товары в Армении было объявлено 20 октября 2019 года и начало действовать с 1 января 2020 года сроком на полгода, поскольку правила Евразийского экономического союза не позволяют объявить его на более долгий срок. 24 июня 2020 года мера была продлена до конца года.

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