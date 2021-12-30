В Роспотребнадзоре рассказали о беспрецедентной заразности омикрон-штамма COVID-19

30 дек. 19:07

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, что новый омикрон-штамм коронавируса COVID-19 в 3-5 раз заразнее других.

"Сокращается инкубационный период - максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день", - отметила Попова.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 284 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 10 479 344 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 9 423 227 жителей страны, умерли - 307 948.