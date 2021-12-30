Главный Дед Мороз России поздравил всех с Новым годом

30 дек. 19:06

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил с Новым годом детей и взрослых.

Дед Мороз пожелал россиянам крепкого здоровья, счастья и надежных друзей. "Пусть Новый год подарит вам веру в свои силы, чудеса и исполнение заветных желаний. Мечтайте, воплощайте мечты в жизнь. Уверенно идите к своей цели. Будьте заботливы и участливы, и не забывайте, что каждый из вас способен украсить наш мир своими добрыми делами. Пусть в ваших сердцах никогда не будет вьюг и метелей", - говорится в поздравлении Деда Мороза.

Видеопоздравление Деда Мороза опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".