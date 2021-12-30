В Стамбуле состоится "Новогодний концерт" венского камерного оркестра

30 дек. 18:50

Сегодня вечером Венский камерный оркестр даст "Новогодний концерт" в Стамбуле. Мероприятие пройдет в зале имени Джемаля Решит Рея.

В рамках концерта оркестр под управлением известного японского дирижера Джоджи Хаттори исполнит всемирно известные музыкальные произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганнеса Брамса и Иоганна Штрауса.

В частности, зрители услышат "Концерт для скрипки с оркестром №4 pе мажор KV218" (Моцарт), "Венгерские танцы № 7 и № 5" (Брамс), вальс "Утренние газеты", "Полька Анна", "Путешествующий поезд" и "Венская кровь" (все - Штраус), передает агентство Anadolu.