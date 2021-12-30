Незнание женой Зеленского цен в стране возмутило украинцев

30 дек. 18:48

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская разозлила жителей страны, заявив на кулинарном шоу, что покупает скумбрию по восемь гривен за килограмм (21,68 рубля).

"Отказавшись от бесполезных продуктов, мы уже экономим. …Самое первое правило — самое простое. Сами приготовили - сами купили простые непереработанные продукты. …Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, стоит восемь гривен за килограмм", - сказала супруга главы государства в эфире телеканала "1+1", передает РИА Новости.

Пользователей Сети возмутила оторванность жены президента от простых жителей страны.

"Очевидно, что наши августейшие "слуги" закупаются в специальных магазинах", - предположил Юрий Гресько.

"Елена, покажите, где купили по восемь гривен за килограмм?" – спросила Наталья Карпова у первой леди страны.

"Рецепт очень прост - берешь доллар по восемь гривен и покупаешь скумбрию по восемь. Гривен. Понимать надо!" - сыронизировал Pauluskp.

"Когда Зеленская последний раз ходила по магазинам, вот тогда скумбрия и стоила восемь гривен. Неужели это не понятно для всех, кто ее слушал?" - задался вопросом EvgenBolgar.

"Я бы наоборот удивился, если бы долларовая миллионерша знала эти цифры. Проблема в том, что они своих избирателей воспринимают, как абсолютное быдло. А потом выходят и вешают макароны на уши, потому что плебс тупой", - написал Paul Voropaiev.

Позднее Зеленская извинилась за допущенную ошибку и уточнила в своем аккаунте в Instagram, что указала цену за сто грамм рыбы.