В Великобритании запретили слово "Brexit"

30 дек. 18:42

Британское правительство запретило госслужащим использовать термин "Brexit", пишет газета Daily Mail.

Brexit означает выход Великобритании из Евросоюза, однако теперь, согласно правительственному циркуляру, этого слова лучше избегать. Использовать его при необходимости можно только в "историческом контексте".

Кроме того, Лондон рекомендовал госслужащим не пользоваться термином "переходный период", который указывает на месяцы, когда Лондон и Брюссель договаривались об условиях выхода.

Власти проинструктировали персонал о том, какие слова можно применять вместо Brexit.

"Использовать "31 декабря 2020 года" вместо "Brexit" или "когда Великобритания покинула ЕС", использовать "до 31 декабря 2020" вместо "во время переходного периода", использовать "после 1 января 2021 года" вместо "после переходного периода", - приводит газеты выдержки из документа.

Напомним, согласно Brexit Великобритания покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако свободная торговля между ЕС и Лондоном продолжается без пошлин и квот.