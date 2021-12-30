Кредиты для российских аграриев могут стать дороже

30 дек. 18:37

Минсельхоз РФ предложил внести изменения в льготное кредитование отрасли, уже подготовлен проект постановления правительства, размещенный на сайте информации о подготовке правовых актов, согласно которому предельную ставку для льготных кредитов в АПК предлагается повысить с нынешних 5% до 7%.

Также проект предусматривает уменьшение субсидирования процентной ставки по льготным кредитам до 70% размера ключевой ставки Центрального банка РФ. Это относится к кредитам, предоставленным в 2017 и последующие годы. В настоящее время субсидируется 100% ключевой ставки, - передает "Интерфакс".

Главная цель проекта – сохранить достигнутое в 2021 году количество заемщиков, получивших льготные кредиты, а также вписаться в рамки ограниченных финансовых ресурсов, предусмотренных в федеральном бюджете на поддержку АПК, - говорится в пояснительной записке к документу.