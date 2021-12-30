"Ямал" запускает новый рейс из Краснодара

30 дек. 18:27

Краснодар и Салехард свяжет новый прямой рейс авиакомпании "Ямал".

Первый рейс по маршруту будет совершен 3 января 2022 года. Полеты будут осуществляться по понедельникам с вылетом из Краснодара в 03:25 и прилетом в Салехард в 09:40. Обслуживать маршрут будут лайнеры Sukhoi SuperJet 100, сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.

В обратном направлении самолет будет совершать дополнительную посадку в Новом Уренгое.

Новое направление станет четвертым для перевозчика, самолеты уже летают между Краснодаром и Ноябрьском, Надымом, Новым Уренгоем.