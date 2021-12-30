Выдворенный из России Чоршанбиев "отметился" и в Таджикистане

30 дек. 18:13

Районная прокуратура Душанбе возбудила уголовное дело в отношении депортированного из России таджикского бойца смешанных единоборств ММА Чоршанбе Чоршанбиева, - сообщили в пресс-центре таджикского надзорного ведомства.

"В отношении Чоршанбиева прокуратурой района Шохмансур города Душанбе возбуждено уголовное дело по статьям 189 (возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды) и 307 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя) Уголовного кодекса Таджикистана, вышеназванный гражданин задержан. Предварительное расследование продолжается", - говорится в сообщении пресс-центра, опубликованного на сайте информационного агентства "Ховар", передает "Интерфакс".

В прокуратуре также проинформировали, что в мае 2014 года отдел МВД в городе Хорог в отношении Чоршанбиева возбудил уголовное дело по обвинению в хищении личного имущества местного жителя. В ноябре 2014 года в отношении него был применен закон об амнистии.

Выдворенного из России спортсмена минувшей ночью доставили в Душанбе, а в аэропорту бойца встретили сотрудники ГКНБ Таджикистана. "Близким Чоршанбиева сказали, что с ним проведут профилактическую беседу, после чего освободят", - сообщил новостной сайт Pamir Daily News.