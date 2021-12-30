Прививку от коронавируса можно будет сделать в новогодние каникулы

30 дек. 18:09

Пункты вакцинации от короновавируса должны работать в России в период праздничных дней, следует из поручения оперштаба по борьбе с COVID-19.

"По итогам заседания оперативного штаба Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить: работу пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции в период длительных выходных и праздничных дней", - говорится в сообщении.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России к 30 декабря достиг 61,8%.