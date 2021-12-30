Стала известна дата возобновления переговоров по иранской ядерной программе

30 дек. 17:49

Переговоры в Вене по возвращению США и Ирана к обязательствам по соглашению по иранской ядерной программе приостанавливаются и будут возобновлены после новогодних праздников - 3 января, - сообщил в своем аккаунте в Twitter постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Консультации в неформальной обстановке по-прежнему продолжаются. Но настало время новогоднего перерыва. Восьмой - не девятый - раунд переговоров по восстановлению СВПД возобновится в понедельник 3 января", - написал он, передает "Интерфакс".

Ранее Ульянов отметил достижение неоспоримых успехов на переговорах в австрийской столице по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), хотя в Вашингтоне заявили, что не могут назвать эти успехи значительными.