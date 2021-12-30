Заболеваемость коронавирусом в России идет на спад почти два месяца подряд

30 дек. 18:04

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, что показатели заболеваемости коронавирусом COVID-19 в стране последние семь недель стабильно снижаются.

"Эпидемиологические показатели в стране в течение последних семи недель находятся в стадии снижения", - цитирует Голикову ТАСС.

При этом вице-премьер отметила, что нужно предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить подъема заболеваемости после новогодних праздников.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 284 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 10 479 344 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 9 423 227 жителей страны, умерли - 307 948.