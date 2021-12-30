Владимир Путин получил новогодние поздравления от Башара Асада

30 дек. 17:35

Президент Сирии Башар Асад направил президенту РФ Владимиру Путину новогоднюю поздравительную телеграмму, - сообщило сирийское агентство SANA.

В поздравлении сирийский лидер выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений между Россией и Сирией, подчеркнув, что сотрудничество Дамаска и Москвы имеет "превосходные результаты и оказывает положительное влияние на жизнь дружественных народов обеих стран", - передает ТАСС.

Асад пожелал российскому президенту в предстоящем году благополучия и успехов, а также дальнейшего прогресса и процветания России и ее народу.

Ранее Владимир Путин в своем поздравлении Асаду заверил, что Россия будет "и впредь оказывать дружественной Сирии всемерную поддержку в борьбе с международным терроризмом, а также в обеспечении комплексного политического урегулирования и постконфликтного восстановления" страны, - проинформировала пресс-служба Кремля.