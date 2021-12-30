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Компания Tesla отзывает почти полмиллиона электромобилей

Компания Tesla отзывает почти полмиллиона электромобилей

Американская компания Tesla отзывает 475 тыс электромобилей для устранения технических дефектов, которые повышают вероятность ДТП. Об этом сообщили в Национальном управлении дорожной безопасности США.

Под отзыв попали все 356 309 машин Model 3, год выпуска которых варьируется от 2017-го до 2020-й год. У них выявлены проблемы с передним багажником, который может открываться во время движения, и неисправности в работе камеры заднего вида.

Помимо этого, Tesla отзывает 119 009 машин Model S, собранных с 2014 года, из-за дефекта в конструкции защелки капота, который может неожиданно открыться, передает ТАСС.

В сервисных центрах компании обещают бесплатно заменить все неисправные детали.

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