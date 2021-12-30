Международные резервы России выросли, установив новый рекорд

30 дек. 17:21

По данным Центробанка, российский международные резервы с 17 по 24 декабря увеличились на 0,7% и установили новый рекорд - $630,5 млрд.

Прежний рекорд составлял $626,3 млрд, он был установлен 19 ноября и повторился 17 декабря.

"Объем международных резервов по состоянию на 24 декабря составил 630,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,2 миллиарда долларов, или на 0,7%, преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - информирует регулятор.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, за 2020 год они выросли на 7,5%, на 1 января 2021 года достигнув $595,8 млрд.