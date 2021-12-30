Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России продолжает расти

30 дек. 17:16

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос на 1,4% - с 60,4% до 61,8%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла - 74 539 609 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8%", - цитирует ее ТАСС.

Вице-премьер также отметила, что в четырех регионах уровень коллективного иммунитета превысил 80%. "Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%)", - уточнила Голикова.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 284 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 10 479 344 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 9 423 227 жителей страны, умерли - 307 948.