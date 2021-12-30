В жилой многоэтажке в Туапсе прогремел взрыв газа

30 дек. 17:13

В пятиэтажном жилом доме в Туапсе сегодня вечером прогремел взрыв газовоздушной смеси, произошло возгорание, есть пострадавший, - рассказал представитель экстренных служб.

"В пятиэтажном доме в Туапсе произошел хлопок газа, один человек пострадал", - цитирует собеседника РИА Новости.

На данный момент известно, что возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома на улице Фрунзе, огонь распространился на 30 кв м, - сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Из дома эвакуированы 24 человека, среди них один травмирован. В 16:30 23 спасателям с семью единицами техники пожар удалось полностью ликвидировать.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Туапсе, которые уточняют причины и обстоятельства пожара.