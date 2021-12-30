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Главным тренером азербайджанского клуба стал специалист из Беларуси

Главным тренером азербайджанского клуба стал специалист из Беларуси

Белорусский специалист Алексей Бага возглавил азербайджанский футбольный клуб "Сумгаит". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице команды в социальной сети Instagram.

Соглашение с 40-летним наставником рассчитано на 2,5 год, передает Azerisport.com.

Напомним, ранее Бага тренировал БАТЭ (Беларусь), солигорский "Шахтер" (Беларусь), "Жальгирис" (Литва), "Актобе" (Казахстан). Под его руководством "Жальгирис" стал чемпионом Литвы в 2021 году. Он также приводил к чемпионству БАТЭ (2018) и "Шахтер" (2020).

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