Российским огнеборцам захотели выдать оружие

30 дек. 16:57

Сотрудникам МЧС России могут выдать оружие в случае угрозы их жизни. Об этом говорится в тексте проекта постановления правительства РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект внесет изменения в постановление правительства от 1996 года "О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите". В список министерств и ведомств, которые смогут выдавать оружие, предлагается включить и МЧС, но выдавать их будут только главы территориальных органов и руководители спасательных воинских формирований ведомства.

В июле 2021 года федеральным законом в перечень лиц, подлежащих государственной защите, были включены работники Федеральной противопожарной службы, военнослужащие спасательных воинских формирований и федеральные государственные гражданские служащими МЧС.