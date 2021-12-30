В России больше не будет дешевого такси

30 дек. 16:51

\В 2022 году стоимость поездок на такси вырастет на 10-15% из-за повышения комиссии агрегаторов, цен на бензин, стоимости ОСАГО и нехватки водителей. Об этом предупредили участники рынка, опрошенные Forbes.

О конце эпохи низких цен рассказала исполнительный директор Национального совета такси Наталья Лозинская. "Очевидно, дешевого такси больше не будет", - отметила она.

В свою очередь, представитель такси "Максим" Павел Стенников обратил внимание на то, что только за 2021-й цены на услуги выросли на 30% из-за инфляции, роста цен на автомобили и повышенного спроса на таксоперевозки, а также обязательных расходов, которые входят в себестоимость поездки. "Для того чтобы удержать водителей, сервисам приходится корректировать цены", - пояснил он.

В одном из таксопарков Москвы поведали, что одновременно растет и комиссия самих агрегаторов, которую берут с водителей. Если в 2015 году она составляла около15%, то в 2021 выросла до 25%. Вместе с ростом цен на бензин и подорожанием ОСАГО водителям зачастую оказывается невыгодно работать. По словам представителя таксопарка, с 2014 года стоимость ОСАГО выросла в 4 раза, а бензина и автомобилей - в 2 раза. Он пояснил, что иногда из-за этих факторов после выполнения заказа водитель не только не зарабатывает, но и остается должным - за аренду автомобиля или его обслуживание.

Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) указал на то, что за последние два года из-за дефицита водителей и роста цен на автомобили стоимость поездок на такси по России увеличилась на 15-20%. Он объяснил, что после нового года, когда спрос на такси резко упадет, а цены вернутся к уровню весны 2021 года, заработок таксистов снова снизится. По его мнению, все это приведет к оттоку водителей из сервисов такси, а также к забастовкам с требованием повысить заработную плату.