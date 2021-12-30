"Луковый Винни-Пух": рецидивист оставил приятеля без продуктов на Ставрополье

30 дек. 16:24

В Новоалександровском городском округе задержали подозреваемого в хищении большого количества продуктов. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть с заявлением о краже пришел житель станицы Григорополисской, который рассказал, что неизвестный через незапертую дверь зашел в его домовладение и украл 25-литровую флягу липового меда и 25 кг лука.

Личность подозреваемого установили сотрудники угрозыска, им оказался приятель потерпевшего, 44-летний ранее судимый местный житель.

"В отделе полиции мужчина в содеянном сознался, пояснив, что похищенные овощи использовал в кулинарии, а из меда изготовил крепкий алкогольный напиток", - уточнили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).