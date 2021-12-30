Жители Москвы не смогут попасть на Красную площадь вечером 31 декабря

30 дек. 16:22

В Москве 31 декабря с 17:00 ограничат доступ на Красную площадь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей после 17:00 часов 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен", - приводит сообщение департамента ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 284 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 10 479 344 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 2 028 005 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 865 970 жителей города, умерли - 36 702.