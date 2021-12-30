Мошенники уговорили жительницу Дагестана вложить более 500 тыс рублей в инвестиции

30 дек. 16:06

В Избербаше аферисты обманули 56-летнюю местную жительницу на крупную сумму денег, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

По данным ведомства, аферисты, которые представились работниками крупной компании, убедили 56-летнюю гражданку вложить деньги в инвестиции, гарантируя солидную выгоду.

"Потерпевшая, рассчитывая на финансовую прибыль, частями переводила денежные средства указанным лицам, однако оказалась обманутой. Таким образом, злоумышленники завладели деньгами в сумме 510 тыс рублей", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("мошенничество").