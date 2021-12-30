В Москве немного снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

30 дек. 15:58

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился с 72% до 71,4% на этой неделе. Прививку первым компонентом вакцины сделали более 6,7 млн раз, следует из опубликованных в четверг данных на портале стопкоронавирус.рф.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 в Москве за неделю снизился с 72% до 71,4%. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.

"По данным на 30 декабря, 6 723 179 - вакцинация первым компонентом, 6 364 619 - полная вакцинация, 71,4% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

В Подмосковье вакцинировались первым компонентом 4 792 390, полностью - 4 594 900. Уровень коллективного иммунитета составляет 77,2%.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 284 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 10 479 344 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 2 028 005 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 865 970 жителей города, умерли - 36 702.