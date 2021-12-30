Дети провалились под лед в Каракалпакстане

30 дек. 15:51

Двое 11-летних мальчиков провалились под лед на озере Коскуль, ЧП случилось в Нукусе, об этом рассказали в пресс-службе МЧС Каракалпакстана.

Сигнал об инциденте поступил в 16:45 на короткий номер "1050", оказалось, что подростки играли на льду, которым покрылось озеро. Однако в какой-то момент он дал трещину, и дети провалились в воду, передает "Газета.uz".

К счастью, они сумели самостоятельно вылезти на более прочную льдину, но оказались отрезаны от берега.

Спасатели доставили их на сушу и оказали им первую медицинскую помощь, а затем отвезли в больницу.

Сейчас мальчики чувствуют себя хорошо, они находятся с родителями, добавили в МЧС.