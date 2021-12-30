Стычка между полицией и жильцами аварийного дома произошла в Тбилиси

30 дек. 15:24

Перекрытие дороги жильцами аварийного дома в одном из районов Тбилиси привело к столкновению с полицией

Как заявляют участники протеста, уже много лет они живут в здании бывшей гостиницы "Картли", которое находится в аварийном состоянии. Жильцы говорят, что на полу и стенах имеются широкие трещины, поврежден фундамент, жить там небезопасно, что подтвердила экспертиза.

По словам собравшихся, руководство города и Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты пытается закрыть глаза на эту проблему.

"Мы требуем обеспечить нас жильем. Наши квартиры рушатся, нет газоснабжения, отапливаемся дровяными печками, живем в крайне тяжелых условиях", - приводит слова одной из участниц акции Sputnik Грузия.

Она отметила, что мэрия пообещала выделить квартиры к Новому году, однако этого не произошло.

Уточняется, что полиция вытеснила около двадцати человек с проезжей части на обочину. Также одна из участниц акции потеряла сознание.

Стоит добавить, что протестующие намерены продолжать протесты до тех пор, пока мэрия не решит их проблему.