Сотрудница Миннаца Ингушетии попала в Книгу рекордов России

30 дек. 15:20

Работница Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Мадина Барахоева вошла в Книгу рекордов России: она сделала дословный перевод песни "День Победы" на ингушский язык, рассказали в пресс-службе парламента РИ.

Легендарную песню чиновница перевела как участница Международного музыкального онлайн-марафона, передает "Интерфакс".

В парламенте добавили, что Барахоева написала более 600 песен, она заслуженный работник культуры Ингушетии, член Союза композиторов РФ и РИ, начальник отдела по внешним связям и национальной политике министерства, а также председатель общественной организации "Ассамблея народов Ингушетии".