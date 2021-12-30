В Москве усилят контроль за ношением масок в транспорте

30 дек. 14:58

В Москве в новогодние праздники усилят контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

По его словам, число контролеров, которые будут проверять наличие масок, будет увеличено почти в 1,5 раза.

"В новогодние праздники в транспорте Москвы увеличивается пассажиропоток, в столицу приезжают туристы. Кроме того, москвичи чаще посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры. В это время особенно важно поддерживать и сохранять высокий уровень безопасности, поэтому мы призывам пассажиров надевать маски при входе в транспорт", - заявил Султанов.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 2 028 005 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 865 970 жителей города, умерли - 36 702.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 284 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 10 479 344 человек.