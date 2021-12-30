В Черкесске осудят экс-министра КЧР

30 дек. 14:51

Черкесский городской суд заслушает уголовное дело против экс‑министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии, ныне - депутата Народного собрания региона, такое сообщение опубликовано на сайте прокуратуры республики.

"По версии следствия, чиновник, желая помочь своему знакомому приобрести по заниженной цене земельный участок, 10 сентября 2012 года подписал распоряжение и договор купли-продажи объекта недвижимости ООО "Центральный рынок" по льготному расчету стоимости", - пояснили в надзорном ведомстве.

Из-за его действий республиканский бюджет понес ущерб на сумму более 6 млн рублей.

Парламентарию предъявлено обвинение в преступлении по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).