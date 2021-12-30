Похитителя строительных угольников поймали в Каспийске

30 дек. 14:31

Полицейские задержали подозреваемого в краже в Каспийске. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Во вторник 28 декабря в полицию поступил сигнал о том, что с 3 по 13 декабря неизвестный, путем свободного доступа, пробрался на территорию садоводческого товарищества, принадлежащую местному жителю, и похитил металлические угольники на сумму 20 тыс рублей.

"В результате принятых мер полицейскими установлен и доставлен в отдел 40-летний каспийчанин, который сознался в содеянном. Мужчина пояснил, что выждав удобное время, пробрался на указанный участок и похитил инструменты для крепления, которые позже сдал в пункт приема металла", - рассказали в полиции.

Украденные угольники изъяты. Имущество возвращено владельцу.

По факту подготовлен материал для вынесения процессуального решения.