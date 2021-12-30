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Жителей Ингушетии попросили не ходить на военный полигон во время боевых стрельб

Жителей Ингушетии попросили не ходить на военный полигон во время боевых стрельб

На полигоне в окрестностях сельского поселения Троицкое (Ингушетия) в течение трех недель будут проводиться боевые стрельбы, об этом рассказали в местной администрации.

"На полигоне воинской части, дислоцированной в четырех километрах севернее сельского поселения Троицкое, в будние дни января 2022 года будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин", - цитирует ее представителя "Интерфакс".

Мероприятия стартуют 3 января, они будут продолжаться три недели.

Чиновник предупредил, что на время стрельб и мероприятий по сплошной очистке местности от неразорвавшихся боеприпасов нахождение людей, животных и техники на территории полигона запрещено.

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