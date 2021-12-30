Глава МИД Германии рассчитывает на скорую встречу с Лавровым

30 дек. 14:09

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок надеется в скором времени провести встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом она заявила в интервью агентству DPA.

"Как раз в нынешней очень напряженной ситуации для меня важно оставаться в тесном контакте. Поэтому я заблаговременно и позвонила российскому коллеге", - цитирует Бербок ТАСС.

По ее словам, наверняка скоро будет возможность познакомиться лично.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок приняла приглашение посетить Россию.