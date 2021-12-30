Попова рассказала, сколько в России больных "омикроном"

30 дек. 14:04

Более ста случаев заражения новым омикрон-штаммом Covid-19 выявлены в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления "омикрона"", - пояснила она.

Главный санитарный врач уточнила, что все заболевшие или приехали из-за границы, или "очень близко" контактировали с прибывшими из-за рубежа.

Попова подчеркнула, что удалось локализовать все очаги заражения.