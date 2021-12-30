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Путин и Аббас выступили за скорейшее возобновление переговоров между Израилем и Палестиной

Путин и Аббас выступили за скорейшее возобновление переговоров между Израилем и Палестиной

В четверг, 30 декабря, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и урегулирование на Ближнем Востоке.

В частности, Путин и Аббас отметили необходимость скорейшего возобновления конструктивных переговоров между Израилем и Палестиной под эгидой "квартета" международных посредников.

Помимо этого, собеседники "обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом".

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