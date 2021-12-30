Сотрудник ДПС самостоятельно "отменил" масочный режим в Узбекистане

30 дек. 13:52

В Узбекистане получила широкий резонанс история с инспектором ДПС, который заявил автомобилисту, что масочный режим в стране отменен. О ней пишут СМИ.

В соцсетях распространился ролик, снятый в Ахангаранском районе Ташкентской области. В нем водитель, которого остановил сотрудник УБДД, поинтересовался, почему тот без маски. Правоохранитель ответил, что требование обязательного ношения маски было отменено еще 1 ноября, и теперь маску можно надевать по желанию.

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов опроверг слова героя видео, подчеркнув, что Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом не отменяла необходимости ходить в маске. "Будет проведена правовая оценка действий сотрудника УБДД", - заявил он "Газете.uz"

В ГУБДД МВД добавили, что инцидент случился сегодня примерно в 10:30 (8:30 мск) на 143-м километре автодороги А-373. Идет служебная проверка.