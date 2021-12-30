МИД РФ: Москва не ведет переговоры по признанию талибов

30 дек. 13:49

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва не получала уведомлений от представителей запрещенного в России движения "Талибан" о намерении назначить своего посла в Москве.

Ранее официальный представитель талибов Забиулла Муджахид заявил о планах направить своего посла в Москву.

"Мы не получали никаких уведомлений от афганской стороны, от афганских властей о решении направить своего посла в РФ", - приводит ее слова РИА новости.

Также Захарова подчеркнула, что переговоры о признании временного правительства Афганистана в настоящее время не ведутся. По ее словам, талибы знают позицию России в данном вопросе.