В Минздраве Армении прокомментировали перспективы введения QR-кодов в общественных местах

30 дек. 13:37

Законопроект об обязательных QR-кодах для посещения некоторых общественных мест находится на рассмотрении Минюста Армении. Об этом рассказала министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

По ее словам, когда будет получено окончательное заключение, Минздрав представит его общественности.

Глава ведомства пояснила, что если проект будет одобрен и в итоге принят, то без QR-кода о вакцинации нельзя будет посещать точки общепита и культурные объекты.

"Для торговых центров и магазинов такого требования пока не будет", - приводит слова Аванесян Sputnik Армения.