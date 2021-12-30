Похищение человека обернулось для жителя КЧР уголовным делом

30 дек. 13:22

Житель Карачаево-Черкесии Мурадин Лайпанов ответит в суде за похищение человека и незаконную покупку оружия, сообщает пресс-служба СКР.

Следствием было установлено, что преступник в 2002 году незаконно приобрел огнестрельное оружие с патронами.

Также в ноябре 2008 года Теберде Лайпанов совместно с двумя местными жителями заподозрили 27-летнего уроженца Карачаевска в угоне принадлежащего одному из них автомобиля. Мужчины похитили человека и увезли в неизвестном направлении. Тело похищенного было обнаружено в реке Теберда через три недели.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 126 УК РФ ("похищение человека") и части 1 статьи 222 УК РФ ("незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов").

В ведомстве уточнили, что уголовное преследование одного из участников преступления прекращено в связи тем, что он умер. Второй подозреваемый находится в международном розыске.