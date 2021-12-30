В "Азеригаз" прокомментировали взрыв перед Flame Towers в Баку

В производственном объединении "Азеригаз" рассказали детали ЧП, случившегося сегодня перед Flame Towers в центре Баку.
"Взрыв произошел в результате утечки газа во время ремонтных работ, которые проводили сотрудники Исполнительной власти Баку", - приводит слова главы пресс-службы ПО Эльданиза Велиева Trend.
Он уточнил, что в результате двое специалистов пострадали.
Велиев добавил, что инцидента случился на участке газовой линии до установки там счетчика, причем этот отрезок не контролируется "Азеригаз".