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МИД России подтвердил возвращение карабахских азербайджанцев на родину

Дарья Мелехова, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
МИД России подтвердил возвращение карабахских азербайджанцев на родину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила сегодня обязательность возвращения карабахских азербайджанцев на родину, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" об оценке заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о поддержке Ереваном этого процесса и обещании "не оспаривать их права" на жизнь в Ханкенди и других городах и селах горной части Карабаха.

Мария Захарова подчеркнула, что российская позиция по проблеме возвращения карабахских азербайджанцев не менялась с 9 ноября 2020 года, когда было заключено первое трехстороннее Заявление, определившее этапы послевоенного урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

"Ответ на ваш вопрос содержится в заявлении руководителей трех стран от 9 ноября 2020 года. Седьмой пункт, прямая цитата: "Внутренние перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев". Добавить к этому нечего", - сказала она.

Таким образом, МИД России вновь озвучил приверженность Москвы полноценному исполнению всех заключенных трехсторонних договоренностей, в которые входит, в том числе, возвращение азербайджанцев на землю, которая сегодня находится под ответственностью российских миротворцев. Ожидается, что в следующем году эта тема станет главной в армяно-азербайджанских мирных процессах.

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