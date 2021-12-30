Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

30 дек. 12:58

Президент России Владимир Путин не стал поздравлять руководителей Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля новогоднем поздравлении главам стран и правительств иностранных государств.

"Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2022 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций", - заявили в пресс-службе.

Всего Путин поздравил лидеров 42 стран. Среди них президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Рэджеп Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Олаф Шольц. Президентов Украины и Грузии в этом списке нет.